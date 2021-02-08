Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artışla 31.287,98 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 3.902,64 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 artarak 13.934,83 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi
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