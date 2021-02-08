Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 8 Şubat 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7.05 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 8 Şubat güncel döviz kurları…
Dolar/TL, 7,0900 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta içinde 7,03 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören ve haftalık bazda yüzde 3,6 değer kaybeden dolar/TL, cuma gününü 7,0548'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 7,0290'a kadar gerilemesinin ardından saat 10.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,0610 seviyesinden işlem gördü.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,5067'den, sterlin/TL da yatay bir seyirle 9,7028'den 9,7720'den satıldı.
8 Şubat güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
CUMA
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,0530
|
7,0540
|
7,0890
|
7,0900
|
Avro
|
8,4710
|
8,4720
|
8,5330
|
8,5340
|
Sterlin
|
9,6290
|
9,6790
|
9,6820
|
9,7300
|
İsviçre Frangı
|
7,7880
|
7,8270
|
7,8520
|
7,8920
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,0230
|
7,1030
|
7,0590
|
7,1390
|
Avro
|
8,4310
|
8,5110
|
8,4930
|
8,5730
|
Sterlin
|
9,5690
|
9,7790
|
9,6220
|
9,8320
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