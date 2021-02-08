Dolar/TL, 7,0900 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta içinde 7,03 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören ve haftalık bazda yüzde 3,6 değer kaybeden dolar/TL, cuma gününü 7,0548'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 7,0290'a kadar gerilemesinin ardından saat 10.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,0610 seviyesinden işlem gördü.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,5067'den, sterlin/TL da yatay bir seyirle 9,7028'den 9,7720'den satıldı.

8 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: