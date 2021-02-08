Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,96 artışla 417,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.772,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,96 yükselişle 417,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 417 lira 50 kuruşken satışı ise 417 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 672 lira satış fiyatı ise 677 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 8 Şubat 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: