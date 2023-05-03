TCDD'nin "Turuncu Masa"sı engelleri kaldırıyor

Yolcu yoğunluğu olan ana hat ve hızlı tren garlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için 2 Aralık 2019'dan bu yana "Turuncu Masa" hizmeti veriliyor. Ankara ve Eryaman'daki YHT garlarının yanı sıra Eskişehir, Konya, Selçuklu, Karaman, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze ile 26 Nisan'da işletmeye alınan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında "Turuncu Masa" bulunuyor.

Bazı yerlerde de bu hizmetin sunulması için çalışmalar sürdürülüyor. 2019 yılından bu yana 41 bin hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaş, sunulan hizmetten faydalandı.

"Tüm birimlerimizde çok önemli bir hassasiyet var"

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, bu hizmeti her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğünün, özel gereksinimli bireylere hizmet noktasında çok kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Pezük, "Biz yeni istasyonlarımızı, araçlarımızı tamamen özel gereksinimli vatandaşlarımızın standartlarına göre, onların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde tasarlıyoruz ve projelendiriyoruz. Daha eski istasyon ve vagonlarımızda da yeni standartlara göre revizyonları ve modernizasyonları yapıyoruz. Büyük ölçüde de yaptık, bitirdik. Bu anlamda tüm birimlerimizde çok önemli bir hassasiyet var. Garlarımızdaki asansörler, yürüyen merdivenler, otoparklar, hissedilebilir yüzey alanlarının hepsi, uluslararası standartlarda ne varsa bizde de aynısı ve fazlası var." dedi.

"Görev yapan arkadaşlarımızı özel kurslarla eğitiyoruz"

Pezük, TCDD bünyesinde 350'den fazla özel gereksinimli bireyin de görev yaptığını bildirdi.

Turuncu Masa hizmetinin önemine dikkati çeken Pezük, şöyle konuştu:

"Bu, 20 civarında istasyonda verdiğimiz bir hizmet ve her geçen gün artırıyoruz. Vatandaşlarımız arasında da çok beğenildi. Özel gereksinimli yolcularımız, önce bilet sistemimizle birlikte binecekleri istasyonları bildiriyorlar. Özel gereksinimli bireyler, istasyona geldiklerinde, girişte, bununla ilgili özel eğitimli arkadaşlarımız tarafından karşılanıyor, tüm hizmetler araca bindirilinceye kadar bu arkadaşlarımız tarafından veriliyor. Yine inecekleri istasyonda da bu arkadaşlarımız tarafından karşılanıyorlar.

Turuncu Masa hizmeti veren yerlerimizde görev yapan arkadaşlarımızı, işaret dili dahil birçok konuda özel kurslarla eğitiyoruz. Bu hizmeti de yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bilet alma sistemlerimiz de özel gereksinimli vatandaşlarımıza uygun olarak dizayn edildi. Bilet alma sisteminden istasyonlara geldikten sonra buradaki yardım hizmetlerine kadar birçok alanda özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı, eşit bireyler olarak topluma katıcı ve üretkenliklerini artırıcı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

9 milyondan fazla özel gereksinimli vatandaş demir yollarıyla taşındı

Bugüne kadar ana hat ve bölgesel trenlerde 9 milyondan fazla özel gereksinimli vatandaşın taşındığı bilgisini veren Pezük, "Özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yerli-milli çalışmalar üzerinde de faaliyetlerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Pezük, Milli Elektrikli Tren Seti'nin yakında TCDD filosuna katıldığını hatırlatarak, "Tamamen yerli ve milli üretim. Bu ve benzeri araçlarımızda da bu standartların tamamını sağlayacak şekilde, sistemleri araçlarımızda dizayn ediyoruz." diye konuştu.