Ekonomi
AA 25.08.2025 10:51

TCDD 80 işçi istihdam edecek

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğüne sözlü sınavla 46, noter huzurunda kura çekimiyle 34 olmak üzere toplam 80 işçi alımı yapacak.

TCDD 80 işçi istihdam edecek
[Fotograf: AA]

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD'nin İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğüne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle sözlü sınav sonucu 46, noter huzurunda kura çekimiyle 34 olmak üzere 80 işçi alınacak.

İş gücü talepleri, bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

Özel şartlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri "http://www.tcdd.gov.tr/" adresinde yayımlanacak. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan "işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler" kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

İşçi İstihdam TCDD İŞKUR
