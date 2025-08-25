Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 25.08.2025 10:29

Altının gramı 4 bin 442 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 4 bin 442 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 442 liradan işlem görüyor

Altının gramı cuma günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 4 bin 440 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 120 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Bir süredir Fed'in faiz indirim patikasına yönelik devam eden belirsizlikler varlığını korurken, Powell'ın geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın ardından eylül ayında yapılabilecek olası bir indirime yönelik iyimserlikler yükseldi.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in eylül ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 330 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

