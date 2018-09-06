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TBB Başkanı Aydın: Hedef milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, mevduat getirisine vergi düzenlemesindeki temel hedefin, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi olduğunu söyledi.

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TBB Başkanı Aydın: Hedef milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, mevduat getirisine vergi düzenlemesine ilişkin, "Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi." dedi.

TBB Başkanı Aydın, "Düzenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlarını yukarıya çekmeden daha iyi getiri imkanı elde etmiş olacak. Böylece, dolaylı olarak kredi faizleri üzerindeki baskı da kısmen azalacaktır." diye konuştu.

Aydın, "Mevduat getirisine vergi düzenlemesinin, dolarizasyonun belirli ölçülerde azaltılması yönünde de katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: AA

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