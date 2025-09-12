Açık 25ºC Ankara
Ekonomi
AA 12.09.2025 11:07

Tavuk eti üretimi temmuzda arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak 239 bin 876 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalışla 1 milyar 623 milyon 487 bine geriledi.

Tavuk eti üretimi temmuzda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, temmuzda 239 bin 876 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 16,6, aylık bazda ise yüzde 18,4 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 6,9 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 düştü. Bu dönemde 1 milyar 623 milyon 487 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 14,8 artışla 131 milyon 88 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,4, tavuk eti üretimi yüzde 14,5 arttı.

TÜİK
