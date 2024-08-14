Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.08.2024 10:30

Tavuk eti üretimi haziranda 177 bin 740 ton oldu

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 177 bin 740 ton oldu.

Tavuk eti üretimi haziranda 177 bin 740 ton oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, haziranda 177 bin 740 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 1 artarken, aylık bazda yüzde 17,9 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 694 milyon 374 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 3 artışla 97 milyon 672 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 10,3 yükselişle 3 bin 864 ton oldu.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi yüzde 23,4 arttı.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Toplanan inek sütü miktarı haziranda yıllık yüzde 6,4 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
12:46
Binada gizli ayıp iddiasıyla müteahhit firmaya dava açan ev sahipleri tazminat kazandı
12:47
Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü
12:37
Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 965'e çıktı
12:37
Edirne’de 600 çil keklik doğaya bırakıldı
12:30
İngiltere'de Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret eden kişiye 10 ay hapis cezası
Turistler Antalya'nın doğa harikası koylarını mavi yolculukla keşfediyor
Turistler Antalya'nın doğa harikası koylarını mavi yolculukla keşfediyor
FOTO FOKUS
Alo 144 hattını cevaplayan Bakan Göktaş bir gencin nikahına katılma sözü verdi
Alo 144 hattını cevaplayan Bakan Göktaş bir gencin nikahına katılma sözü verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ