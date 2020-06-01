Türkiye’nin salgınla mücadelesinin ardından normalleşme yönünde atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Kamu bankaları, yeni açıklanan destek paketleriyle konut, otomotiv, sosyal ihtiyaçlar ve tatil harcamaları için tüketicilere oldukça düşük faizli kredi imkanı tanındığını duyurdu.

Ülke ekonomisinin en önemli kolonlarından biri olan ve koronavirüs nedeniyle ciddi zarar gören turizm sektörü de yeni dönemde en çok destek gören alanlardan biri. Yeni açıklanan pakette de kendine yer bulan turizm sektörü için farklı seçenekler mevcut.

Tatil kredisinin şartları ne?

Söz konusu kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; vatandaşların taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda kredinin faizi aylık yüzde 0,67 oranına denk gelecek.

Tatil destek kredi kartı uygulaması

Tatil yapmak isteyenlerin bir diğer seçeneği de kredi kartları olacak. Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlar tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilecek.

[TÜROB Başkanı Müberra Eresin. Foto: DHA]

Tatil kredisi iç turizmde itici güç olacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, koronavirüsle mücadelede oldukça başarılı bir süreç yönetildiğini belirterek, salgının bugün geldiği noktada sektör adına iyimser olduklarını vurguladı.

Haziran ayının ikinci haftası itibarıyla yavaş da olsa hareketlenmenin başlamasını umut ettiklerini anlatan Eresin, “Otellerimiz pandemi sonrasına hazır. Öncelikle çarkların dönmesi önemli. İlk hareketlenmenin tüm kayıplarımızı kapatamasa da iç turizmde başlamasını öngörüyoruz. Birçok insan tatil yapmak istiyor. Bu bakımdan tatil kredisinin iç turizmi harekete geçirme noktasında itici güç olacağını düşünüyoruz” dedi.

Özel bankalardan da benzer adım bekliyoruz

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, tatil kredisinin şehir otellerine etkisinin kısıtlı olabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Buna karşılık özellikle resort oteller açısından önemli bir faydası olacaktır. Küçük otel ve acentelerin uygulamadan yararlanması pek mümkün olmayacak. Misafirlerimizin otellerden direkt olarak yapacakları rezervasyon ve konaklamalarda da bu uygulama geçerli olmalı. Ayrıca kredi kartı ile ödemeler, otellerde de uygulanabilmeli. Öte yandan tatil kredilerinin sadece kamu bankaları tarafından verilmesinin beklediğimiz olumlu etkiyi sınırlı tutma olasılığı var, bu yeni finansman modeli özel bankalar tarafından uygulanabilmeli.”