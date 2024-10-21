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Ekonomi
TRT Haber 21.10.2024 10:13

Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,93, yıllık bazda yüzde 33,25 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Tarım-GFE'de ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,39 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,15 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,99 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,75 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 48,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.
 

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