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Ekonomi
TRT Haber 21.10.2024 10:08

Yurt dışı ÜFE eylülde aylık ve yıllık bazda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,25, yıllık bazda yüzde 32,35 artış gösterdi.

Yurt dışı ÜFE eylülde aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

YD-ÜFE eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,34 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,09 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,93 artış, imalatta yüzde 32,27 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 30,35 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 38,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 35,67 artış, enerjide yüzde 5,88 azalış, sermaye mallarında yüzde 41,21 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,48 artış, imalatta yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,58 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,25 artış, enerjide yüzde 4,22 azalış, sermaye mallarında yüzde 3,89 artış olarak gerçekleşti.

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