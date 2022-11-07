AR-GE Destek Programı'nın başladığı 2007 yılından bugüne kadar 2 bin 235 proje önerisi alındı.

Projelere verilen destek üst limiti 3 milyon lira olarak belirlendi. Önerilen projelerden 477'si destekleme kapsamına alındı. Bunlardan 403'ü sonuçlandırıldı, 74'ü devam ediyor. Bakanlık tarafından AR-GE Destek Programı'nın başlamasından bu yana kapsama alınan projeler için 118,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı.

Bu süreçte Bakanlık bünyesinde 27 AR-GE ve İnovasyon Merkezi faaliyete geçirildi. Gelecek iki yılda 11 merkezin daha faaliyete geçmesi planlanıyor.

AR-GE faaliyetleriyle sektöre kazandırılan yenilikler

Bitkisel üretimde bahçe bitkileri araştırmaları çerçevesinde yapılan ıslah çalışmalarıyla bugüne kadar araştırma enstitüleri tarafından 564'ü meyve, 144'ü bağ, 281'i sebze ve süs bitkilerinde olmak üzere toplam 989 çeşit tescil edilerek, sektörün kullanımına sunuldu.

Tarla bitkileri araştırmaları kapsamında kamu kaynaklarıyla araştırma enstitülerinde geliştirilen yüzde 100 yerli serin iklim tahıllarında 322, çayır-mera ve yem bitkilerinde 78, sıcak iklim tahıllarında 132, endüstri bitkilerinde 256, yemeklik tane baklagillerde 94, tıbbi ve aromatik bitkilerde 29 olmak üzere toplam 911 çeşit tescil ettirildi.

Geliştirilen plastik örtülü yüksek tünel kurutma yöntemiyle hasat edilen tütün yaprakları daha kısa sürede, daha yüksek ekspertiz ve kimyasal kalite değerlerine ulaştırılarak kurutulmaya başlandı. Ayrıca, Türkiye'de ilk defa keten, kenevir ve ısırgan saplarından lif soyma makineleri yapıldı.

Hayvansal üretimde ise Manda Islah Projesi ile canlı ağırlıklarda 18 kilogramlık artış sağlandı. Yerli koyun ve keçi ırkları koruma altına alınarak farklı koç teke katımları önlenerek, ırkların saf yetiştirilmesi sağlandı. İlgili projelerde yer alan işletmelerin kuzu ve oğlaklarının yaşama gücünde ortalama yüzde 10,6 artış hesaplandı.

Damızlık yumurta tavukçuluğunda iki adet kahverengi yumurtacı ATAK ve ATAK-S ile iki beyaz yumurtacı ATABEY ve AKBAY damızlık hatları geliştirildi.

Ayrıca, Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları (IFİSH) Projesi ile AB IPA-2 kapsamında Karadeniz ve Marmara'da 6 deniz izleme sistemi oluşturuldu.

Gübre araştırmaları çerçevesinde de nohut, mercimek, fiğ ve bezelyeye özel Azotek-1, Azotek-2 ve Azotek-3 mikrobiyal gübrelerine ek olarak bu yıl Azotek-Fasulye gübresine de tescil belgesi alındı.

Toprak yönetiminde ise zeytin karasuyu, biyogaz fermente atığı, odun sirkesi gibi atıkların tarımda kullanımı ve toprağa geri dönüşümünün etkilerini araştıran 7 proje çalışması devam ediyor.

"AR-GE çözümlerinin yüzde 70'ini Bakanlık olarak biz üretiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AR-GE çalışmalarında büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gururla söyleyebilirim ki ülkemizde tarım ve gıda alanındaki inovatif çözümlerin ve AR-GE çözümlerinin yüzde 70'ini Bakanlık olarak biz üretiyoruz. Bu yönüyle ekonomimize yıllık 4,2 milyar lira doğrudan, 50 milyar lira da dolaylı katkımız oluyor. AR-GE yapma kabiliyetine sahip ya da AR-GE ihtiyacı olan diğer kamu kurumlarla da çalışıyoruz."