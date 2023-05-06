Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan öğrencilere su verimliliği eğitimi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında, okullarda su verimliliği eğitimleri düzenleniyor.

Eğitim çalışmaları, ilk olarak 22 Mart'ta Kayseri'de "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında başlatıldı. Yalova, Kocaeli, Sakarya, Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar ile beraber toplam 7 ilde bugüne kadar 1850 öğrenciye eğitim verildi.

Okullarda, uzmanlar tarafından 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler ve etkinlikler düzenlendi. Eğitim çalışmalarında, su kaynaklarının önemi, bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu konularında bilgilendirici sunumların yanı sıra su verimliliğine yönelik eğitici video gösterimleri yapıldı.

Ayrıca, suyun verimli kullanılmasını sağlamada yardımcı ekipman olarak okullardaki musluklara "perlatör" takıldı.

Su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere bilgilendirici broşür ve su kaynakları haritası gibi eğitici dokümanlar ve materyaller hediye edildi.

"Eğitim tırı" da kullanılıyor

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı işbirliğinde su verimliliği seferberliği etkinliklerinde kullanılmak üzere hazırlanan "eğitim tırı" da illere gönderiliyor. Söz konusu tırda, öğrencilere yönelik bilgilendirici video gösterimi ve görsel çalışmalar yapılıyor, su döngüsünün tasvir edildiği havza maketi gösteriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülen teorik ve uygulamalı eğitim çalışmalarıyla okul ziyaretleri diğer illerde de devam edecek.

"Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de suyun verimli kullanımının milli ve hatta küresel bir konu olduğunu belirterek, gelecek kuşaklara su kaynaklarının korunması konusunda bilinç kazandırılması için eğitim ve farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Su verimliliği için ne kadar çok tedbir alınırsa, çocuklara da o kadar yaşanabilir bir dünya bırakılabileceğini bildiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Temiz tatlı su kaynaklarından, yüzde 25'e varan oranlarda tasarruf edilmesinin mümkün olduğu öngörülüyor. Değişen iklim nedeniyle, su kaynakları üzerinde oluşan olumsuz etkiyi, verimlilik uygulamaları ile bertaraf edebiliriz. Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur. Bunun için yarınımızın güvencesi çocuklarımıza su ve çevre bilincini oluşturmamız hayati önem taşıyor. Okullardaki eğitim faaliyetlerinin bu bilincin oluşmasına önemli katkı vereceği inancındayım."​​​​​​​