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Ekonomi
AA 31.01.2025 10:58

Tarım ve kırsal kalkınmada 100 projeye 461 milyon lira hibe ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı" kapsamında onaylanan 100 projeye toplam 461 milyon lira hibe ödeneceğini açıkladı.

Tarım ve kırsal kalkınmada 100 projeye 461 milyon lira hibe ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarım ve kırsal kalkınma alanında 100 yeni projeyi daha ülkeye kazandırdıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III Programı kapsamında mantar yetiştiriciliği, seracılık, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasıyla yenilenebilir enerji gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 100 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 461 milyon lira hibe desteği ödenecek bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında ise yaklaşık 710 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak."

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