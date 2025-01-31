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Ekonomi
AA 31.01.2025 10:43

Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 2,3 yükseldi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 6 milyar 803 milyon 952 bin dolar oldu.

Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 2,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, aralıkta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 10,9 artarak 32 milyar 221 milyon 359 dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 6 milyar 803 milyon 952 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yıl aralıkta bu rakam 6 milyar 652 milyon 82 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 14,7 azalarak 2 milyon 476 bin 613 tona düştü.

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TÜİK Ticaret Bakanlığı İthalat
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