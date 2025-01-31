Sisli 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.01.2025 10:19

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aralıkta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Aralık 2024'de aylık bazda yüzde 0,65, yıllık bazda yüzde 49,07 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aralıkta arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,65, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,06 yükseliş kaydetti.

Endeks, Aralık 2023'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 53,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,14, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,26, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,49 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,61, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,17, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde 0,55, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1 yükseliş gerçekleşirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,50 düşüş görüldü.​​​​​​​​​​​​​​

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler TÜİK
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili, 76,15 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
10:44
Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 2,3 yükseldi
10:41
380 gram doğan bebek 155 günlük mücadeleyle yaşama tutundu
10:27
Borsa güne yükselişle başladı
10:24
Türkiye'nin ihracatı arttı, ithalatı azaldı
10:13
Brent petrolün varili, 76,15 dolardan işlem görüyor
Hamas-İsrail esir takasında 3. perde: Türkiye de devrede
Hamas-İsrail esir takasında 3. perde: Türkiye de devrede
FOTO FOKUS
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ