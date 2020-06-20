Dünyada tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe ilk sanal fuar olma özelliğini taşıyan AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık desteği, Makine İhracatçıları Birliğinin organizasyonu ve Selçuk Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen sanal fuar, 22-26 Haziran'da 24 saat ziyaretçilerine açık olacak.

AgriVirtual fuarı, makine ve hayvancılık makineleri sektöründen 100'e yakın katılımcıyı dünyanın dört bir yanından alıcılarla bir araya getirecek.

Fuarda ziyaretçiler tarım ve hayvancılık sektöründeki tüm gelişmeleri, "www.agrivirtual.com.tr" adresi üzerinden daha yakından görme ve gözlemleme fırsatını bulabilecek.

4 farklı dilde hizmet

Sektöründe bir ilk olan fuar, katılımcılarla ziyaretçilere fuar alanını üç boyutlu gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşmayla görüntülü görüşme olanağı da sunacak. Sanal fuar etkinliğinde web sitesi, 4 dilde kullanıcılara hizmet verecek.

Selçuk Üniversitesince yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yazılım katkılarıyla tasarlanan AgriVirtual sanal fuarı, Türk mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin ulaştığı noktanın yakından izlenebileceği bir mecra olma özelliğini de taşıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının sosyal izolasyonu mecbur kıldığı dönemde Bakan Pekcan'ın talimatıyla başlatılan sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri gibi öncü çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, söz konusu çalışmalarla ihracatçıların önündeki engellerin kaldırılması amaçlanıyor.