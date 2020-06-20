Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 13-19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 10 azalarak 189’a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 494 azalmış oldu.

Perşembe günü 41,51 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 42,19 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 39,45 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 38,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.