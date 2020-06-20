Kuzey Kore ile Güney Kore arasında broşür krizi yükselmeye devam ediyor.

Devlet haber ajansı KCNA, Güney'den gelen broşürlere misilleme amacıyla sınır bölgesine propaganda broşürleri gönderileceği açıklandı.

Haberde, "Her eylem doğru tepki ile karşılanmalıdır. Kişi eylemin ne kadar rahatsızedici olduğunu ancak kendisi deneyimlediğinde hissedebilir. Ülkenin dört bir yanındaki öfkeli Kuzey Koreli halkı, dağ kadar yığılmış olan büyük çaplı broşür dağıtımı için hazır" ifadeleri kullanıldı.

Broşür krizi nasıl başladı?

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıkladı.

Ancak Güney’in bu adımı, Kuzey’i ikna etmeye yetmedi. Güney Kore askeri yetkilileri, Kuzey Kore’nin Kaesong şehrinde yer alan Koreler arası irtibat bürosunu havaya uçurduğunu açıkladı.

İletişim kanallarını kesen Kuzey Kore, bununla da yetinmeyerek yeni bir tehditte daha bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore ordusu Güney Kore’yi askerden arındırılmış bölgeye asker göndermekle tehdit etti.

Açıklamada, hükümetin askerden arındırılmış sınır bölgelerine ilerlemek konusundaki önerisinin gözden geçirildiği belirtildi.

Güney Kore'den güçlü karşılık uyarısı

Kuzey Kore'nin adımının ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Direktör Yardımcısı Kim You-geun, baısn toplantısı düzenledi.

You-geun, "Hükümet (Güney Kore), Kuzey Kore'nin Koreler arası bir irtibat bürosu binasını patlatmasını üzüntüyle karşılıyor. Kuzey Kore'yi, durumu daha da kötüye götürecek bir harekette bulunması durumunda buna güçlü bir karşılık vereceğimiz konusunda sert biçimde uyarıyoruz" dedi.