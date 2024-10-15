Az Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.10.2024 10:06

Tarım ÜFE eylülde arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,09 arttı.

Tarım ÜFE eylülde arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,28 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,28 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,96 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,81 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 3,51 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,19 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,25 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,74 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 artış ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

ETİKETLER
Tarım Üretimi TÜİK
Sıradaki Haber
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Ortak sınavların konu soru dağılım tabloları yayınlandı
14:00
Bakan Fidan: İsrail uluslararası barış ve güvenliğe tehdit haline gelmiştir
13:45
"Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı" suçlamasıyla Macron hakkında UCM'ye başvuru
13:34
Katar: İsrail planlarını uygulamak için Gazze saldırılarını Batı Şeria ve Lübnan'a genişletti
13:21
Hizbullah: Lübnan'ın güneyine yakın noktalardaki İsrail mevzilerini hedef aldık
13:20
BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
FOTO FOKUS
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ