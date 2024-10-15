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Ekonomi
AA 15.10.2024 09:59

Vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin ismi açıklanıyor

5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler vergi dairelerince bugünden itibaren açıklanıyor. Vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri 31 Ekim'e kadar tüm vergi dairelerince duyurulacak.

Vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin ismi açıklanıyor

Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler vergi dairelerince bugünden itibaren açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarına ilişkin açıklama yapılacak.

Listeler GİB'in internet sitesinde de yayımlanacak

Hazırlanacak listelerde, geçen yıl sonu itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin ismi açıklanacak
Vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin ismi açıklanacak

Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri 15-31 Ekim tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerince duyurulacak. Yapılacak açıklamalar, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılacak. GİB de 1-15 Kasım'da söz konusu listeleri internet sitesinde paylaşacak.

Listeye dahil edilmeyenler

Belediye Kanununu kapsamında takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlarla sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayanlar ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam edenler açıklama kapsamına alınmayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçları da açıklama kapsamında olmayacak.

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