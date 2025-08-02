Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle, tarım ve gıda politikalarının kurgulanabilmesi ve etkinliğinin izlenebilmesi için ihtiyaç duyulan verilerin derlenmesi amacıyla tarım sayımı başlatılmıştı.

Kısa süre önce başlayan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif gibi tarımsal işletmeler yer alıyor.

Bu süreçte, verilerin toplanması için il ve ilçe merkezlerinde sayım büroları kuruldu. Bu bürolarda sayım işlemleri için yoğunluk başlarken, tarımsal işletmelerin envanter kayıtları tutuluyor. Sayımda, tarımsal işletme tasarrufundaki parseller ile hayvancılık, tarımsal alet ve makine başlıklarındaki veriler toplanıyor.

Tarım sayım seferberliği için 5 binden fazla personel görevlendirildi. Veri derleme sürecinin 31 Aralık'ta bitirilmesi, temel sonuçların da 2026'nın ikinci yarısında yayımlanması planlanıyor.

"Vatandaşlara sayım için duyuru yapılıyor"

Pursaklar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Karabiber, müdürlük bünyesinde tarım sayımı bürosu kurulduğunu ve TÜİK tarafından vatandaşlara sayım için mesaj gönderildiğini söyledi.

Mesajlarda tarımsal işletme sahiplerine başvuru için randevu tarihi verildiğine işaret eden Karabiber, "Buna istinaden vatandaşlarımız belirtilen tarih ve saatte tarım ilçe müdürlüklerimize geliyor. Burada görevli arkadaşlarımız tarımsal envanterleri kayıt altına alıyor." dedi.

Karabiber, belli verilerin kendilerinde kayıt altında olduğunu anımsatarak, işletme sahiplerinin traktörleri veya biçerdöverleri varsa bunların ruhsatlarını da talep ettiklerini bildirdi.

Sayım sürecinin yeni başladığına dikkati çeken Karabiber, "Vatandaşlarımız kendilerine mesajlar iletildikçe buraya geliyor. Vatandaşlara muhtarlıklar ve ziraat odaları aracılığıyla duyurular yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerin en yakın sayım ofislerine bilgi vermesi yeterli"

TÜİK Kısa Dönemli İş İstatistikleri Takım Sorumlusu Yalçın Yıldırım da sayım sürecinde il ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında sayım komitelerine bağlı 973 sayım ofisi oluşturulduğunu söyledi.

Çiftçilerin bu süreçte sayım ofislerine müracaatlarını beklediklerini vurgulayan Yalçın, "Bu noktada çiftçilerimize idari kayıtlardan çektiğimiz telefon numaralarına ALO 124 resmi operatörümüz üzerinden bilgilendirme SMS'leri gönderildi. Bu SMS'lere riayet ederek en yakın sayım ofislerine gidip bilgi vermeleri bu çalışmanın tamamlanması noktasında yeterli olacaktır." şeklinde bilgi verdi.

Yalçın, beyan edilen bilgilerin idari kayıtlardaki bilgilerle karşılaştırılacağını, alınan bilgilerin istatistik amacı dışında hiçbir şekilde kullanılamayacağını anlattı.

Pursaklar'da çiftçilik yapan İsmail Hakkı Ata da bu süreçte neler yapılması gerektiğini öğrenmek için sayım bürosuna gittiğini dile getirdi.

Büroda traktörleri ve ekipmanları hakkında kendisinden bilgi istendiğini belirten Ata, ektikleri arazinin parsel numaralarının ise Çiftçi Kayıt Sistemi'nden otomatik alındığını kaydetti.