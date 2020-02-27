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Tarım işçilerinin günlük ücreti arttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri geçen yıla göre yüzde 17,1 arttı. İşçilere günlük ücret 87 lira olarak uygulandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verilerini açıkladı.
Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri yüzde 14,4 artarak 2 bin 422 lira oldu. Mevsimlik erkek işçi ücretleri günlük 94 lira, kadın işçiler 79 lira aldı.
Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2 bin 486 liraya, kadın işçiler için 2 bin 41 liraya yükseldi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Bursa'da gerçekleşti.
İzmir ise kadın işçilere en yüksek ödemenin yapıldığı il oldu.
En düşük ücretler erkekler için Kilis'te, kadın işçiler için Antalya'da gerçekleşti.
Etiketler: TÜİK tarım işçisi mevsimlik işçiSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:52
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