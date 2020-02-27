Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verilerini açıkladı.

Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri yüzde 14,4 artarak 2 bin 422 lira oldu. Mevsimlik erkek işçi ücretleri günlük 94 lira, kadın işçiler 79 lira aldı.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2 bin 486 liraya, kadın işçiler için 2 bin 41 liraya yükseldi.

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Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Bursa'da gerçekleşti.

İzmir ise kadın işçilere en yüksek ödemenin yapıldığı il oldu.

En düşük ücretler erkekler için Kilis'te, kadın işçiler için Antalya'da gerçekleşti.