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Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışla ilgili açıklama
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske fiyatlarındaki artışla ilgili 8 firma hakkında şikayet geldiğini açıkladı, "Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik" dedi.
Bakan Pekcan, "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" açıklamasını yaptı.
Pekcan ayrıca, İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantıyı yapacaklarını söyleyerek, "Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek" dedi.
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