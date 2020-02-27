Bakan Pekcan, "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" açıklamasını yaptı.

Pekcan ayrıca, İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantıyı yapacaklarını söyleyerek, "Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek" dedi.

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