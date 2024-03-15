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Ekonomi
TRT Haber 15.03.2024 12:41

Tarihin en yüksek euro ihracatı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke tarihinin en yüksek euro ihracatının dün başarıyla tamamladığını duyurdu.

Tarihin en yüksek euro ihracatı gerçekleşti

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomiye yönelik paylaşım yaptı.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı euro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. 3 yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk euro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. 5 kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk euro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek" dedi. 

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Ekonomik Büyüme Euro Mehmet Şimşek
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