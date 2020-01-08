Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geçen yıl tapuda 10 milyon 892 bin 283 işlem gerçekleştirildi.

Bu kapsamda en çok işlem yapılan ve gelir sağlanan ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

İstanbul'da 1 milyon 271 bin 473 işlemle 3 milyar 421 milyon 989, Ankara'da 770 bin 839 işlemle 1 milyar 118 milyon 730, İzmir'de 570 bin 949 işlemle 726 milyon 407, Antalya'da 406 bin 704 işlemle 633 milyon 235 ve Bursa'da ise 395 bin 87 işlemle 488 milyon 888 bin liralık gelir elde edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bu işlemler sonucu Hazine'ye, tapu harç gelirlerinden 10 milyar 907 milyon 36, döner sermaye gelirlerinden 1 milyar 163 milyon 312 ve damga vergisinden 127 milyon 451 bin lira olmak üzere, geçen yıl 12 milyar 197 milyon 800 bin lira katkı sağlandı.

Tapu senedinin e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, birçok işlemin yine e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda "Tapu Senedi, İpotek Belgesi, Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hisseli Taşınmaz Tapu Kaydı" belgelerini vatandaşların e-devlet üzerinden alabilmeleri için harekete geçildi.

Bu uygulamaların yılın ilk yarısında aktif hale getirilerek hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA