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Ekonomi
AA 10.07.2025 11:55

Suriye'de kesintisiz iletişimi TÜRKSAT sağlayacak

TÜRKSAT, Suriye'de birçok kritik noktada sahaya kurduğu uydu terminalleri ile kamu otoritelerinin hızlı, kesintisiz ve güvenli bağlantıya kavuşmasını sağladı.

Suriye'de kesintisiz iletişimi TÜRKSAT sağlayacak

Türkiye'nin uydu operatörü TÜRKSAT, Suriye'nin kamu altyapılarını desteklemek amacıyla önemli bir adım attı.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay başkanlığındaki heyet, Suriye'de uydu haberleşmesi, afet iletişimi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla Şam'da bir dizi resmi temas gerçekleştirmişti. Heyet, bu kapsamda Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa, Acil ve Afet Bakan Yardımcısı Hussam Hallak ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.

İki ülke yetkilileri arasında gerçekleştirilen müzakereler neticesinde TÜRKSAT'ın, Suriye'nin iletişim altyapısında ve dijital dönüşümünde öncü kurum olarak çalışması kararlaştırıldı. Diplomatik ve teknik görüşmeler sonucunda, Suriye'de kamu kurumlarına yönelik Ka-Bant uydu internet hizmeti, TÜRKSAT tarafından hayata geçirildi.

Kritik noktalara TÜRKSAT uydu terminali kuruldu

Suriye'de böylece Türksat 5B'yi kullanarak sunulanlar başta olmak üzere, Ka-Bant yüksek kapasiteli internet bağlantıları ile altyapı eksikliği yaşayan bölgelerde, dijital kamu hizmetlerinin erişilebilirliği sağlandı.

Altyapı erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde ise dijital kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Suriye'de birçok kritik noktada sahaya kurulan uydu terminalleri ile kamu otoriteleri hızlı, kesintisiz ve güvenli bağlantıya kavuştu.

Suriye'nin iletişimini TÜRKSAT sağlayacak

Suriye'de uydu tabanlı internet erişiminin yanı sıra, televizyon ve radyo yayıncılığı, e-Devlet çözümleri, afet ve acil durum haberleşme sistemleri ile özel network altyapılarına yönelik anahtar teslim hizmetler de TÜRKSAT tarafından sunulmaya başladı.

TÜRKSAT'ın bu alandaki çalışmaları, bölgedeki dijitalleşme süreçlerinin Türkiye desteği ile başlatılmasını sağladı. TÜRKSAT'ın sunduğu yüksek kapasiteli iletişim altyapısı, Suriye'de fiber ve kablo ağı bulunmayan bölgelerde kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmayı ve olağanüstü durumlarda kesintisiz iletişim sağlamayı amaçlıyor.

Yapılan görüşmeler çerçevesinde, TÜRKSAT'ın Suriye genelinde uydu terminali kurulumlarını, yaygınlaştırarak sürdürmesi planlanıyor.

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