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Ekonomi
AA 10.07.2025 10:41

İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

İnşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,88, yıllık bazda yüzde 22,4 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 0,52 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 17,81, işçilik endeksi yüzde 31,39 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,81, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,46 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,08, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,24, işçilik endeksi yüzde 30,4 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,11, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,2 artış gösterdi.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,11, işçilik endeksi yüzde 1,12 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,46, işçilik endeksi yüzde 35,03 artış kaydetti.

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İnşaat Sektörü TÜİK
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