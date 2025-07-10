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Ekonomi
AA 10.07.2025 10:20

Altının gramı 4 bin 286 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 286 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 286 liradan işlem görüyor
[Fotoğraf]

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,39 kazançla 4 bin 267 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 4 bin 286 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 179 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 966 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 329 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesi varlık fiyatları üzerinden etkili oluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Fed tutanaklarında enflasyonun ılımlı olabileceğinin belirtilmesinin ardından yüzde 4,42'den, yüzde 4,34 seviyelerine geriledi.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin dolardaki yükselişi sınırladığını ve bunun da altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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