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Ekonomi
AA 10.07.2025 10:03

Brent petrolün varili 69,70 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,70 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 69,70 dolardan işlem görüyor
[Fotograf: Reuters]

Dün 70,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 69,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 69,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,38 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerle bir miktar destek buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ülkedeki benzin stoklarının yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azaldığını bildirdi. Tatil döneminde güçlü yakıt talebine işaret eden bu durum, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine dair açıklamaları ve haber akışı da piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. BRICS'e yönelik tarife tehditlerine devam eden Trump, "BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarıyla aynı çizgide yer alan herhangi bir ülkeden ek yüzde 10 tarife tahsil edilecek. Bunun hiçbir istisnası olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka olmak üzere 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı. Afrikalı liderleri ağırladığı toplantıda da Trump, Afrika'da bazı ülkelerin kendilerine çok yüksek tarifeler uyguladığını bildirdi. Bunların düşürüleceğini belirten Trump, Brezilya ürünlerine tüm sektörel tarifelerden ayrı yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Bu gelişmeler küresel ekonomi ve dolayısıyla petrol talebi üzerinde kısmen baskı yaratırken, petrol fiyatlarını da aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Ayrıca dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ise Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, birkaç yetkilinin ise temmuzda faiz indirimine açık olduğunu ortaya koydu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında, politika faiz oranının en az 3 puan yüksek olduğunu belirterek, faizlerin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 77,12 doların direnç, 63,01 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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