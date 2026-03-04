Parçalı Bulutlu 6.9ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 04.03.2026 11:12

Şubatta 110 binden fazla gıda denetimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-28 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şubatta 110 binden fazla gıda denetimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından şubat ayında yapılan gıda denetimlerine ilişkin açılama yaptı. 

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre şubat ayında 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirilerek, uygunsuzluk tespit edilen 1.781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı. 16 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Yumaklı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının bereketiyle kurulan sofralarımıza uzanan hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermeyecek; Bayram öncesinde denetimlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Vatandaşımızın sağlığını hiçe sayanlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürürken, işini layığıyla yapan dürüst esnafımızın ve işletmelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

