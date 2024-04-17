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Ekonomi
AA 17.04.2024 10:58

Şubat ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3, ithalat birim değer endeksi yüzde 5,9 düştü.

Şubat ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 4,3 azaldı.

Endeks, Şubat 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4, yakıtlarda yüzde 6,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, şubatta, yıllık bazda yüzde 5,9 geriledi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 17, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 düştü.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi, şubatta, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 18,6 arttı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 32,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,2, yakıtlarda yüzde 60 imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,7 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise, şubatta, yıllık bazda yüzde 3,5 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 gerilerken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19, yakıtlarda yüzde 2,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta 152,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,7 artarak, şubatta 155,5 olarak hesaplandı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl şubatta 125,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 13,9 artarak 148,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta 116,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,3 artarak, şubatta 123,3'e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl şubatta 125 olan endeks yüzde 6,7 düşerek bu yılın aynı ayında 116,6 olarak kaydedildi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl şubatta 85,2 olan dış ticaret haddi, 1,5 puan artışla bu yılın aynı ayında 86,7 olarak kayıtlara geçti.

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