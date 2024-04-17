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Ekonomi
TRT Haber 17.04.2024 09:57

Bakanlık çalışma başlattı: Fahiş fiyat cezaları 10 kat artacak

Fahiş fiyatla mücadeleye yönelik adımlara bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadele yasası" için çalışmalara başladı. Yeni düzenlemeyle Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak.

Bakanlık çalışma başlattı: Fahiş fiyat cezaları 10 kat artacak

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadelede caydırıcılığın artırılması için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda 'fahiş fiyatla mücadele yasası' için çalışmalara başlandı.

Konuyla ilgili taslak metni hazırlandı. Son şekli verilecek düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. 

Kesilen yüksek cezalara rağmen halen fahiş fiyatların devam ettiğini söyleyen Haccetepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Rauf Karasu, "Bu nedenle bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Bu kanunu düzenleme idari para cezası dışında başka cezalarında verilmesi yönünde olmalı." dedi.

Cezalar 10 kat artırılacak

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslak metinde üst limiti 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması yer alıyor. Yeni düzenlemeyle cezanın alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek. Uzmanlar ise idari para cezalarının yanında başka cezaların da verilmesi gerektiğini vurguluyor.

"Bir takvim yılı içinde üçüncü defa bir işletme tekrar fahiş fiyat uygularsa bu durumda bu işletmenin bir ay süreyle geçici olarak durdurulmasını öneriyorum. Kapatma nedeninin de o işletmenin girişinde varsa internet sitesinde yazılmasını."
Prof. Dr. Rauf Karasu - Hacettepe Üniversitesi

Fiyatlardaki düşüşe katkı sağlayacak

Yeni düzenlemenin caydırıcı bir etki oluşturacağı ve fiyatlardaki düşüşe katlı sağlayacağı öngörülüyor.

Bu kanuni düzenlemelerin caydırıcı olacağını belirten Karasu, "Denetimler de gerçekten sıklaştırılsa, arttırılırsa cezalar verildikten sonra piyasanın artık kendi şartlarına döneceğini ve dolayısıyla fahiş fiyatların da düşeceğini düşünüyorum." dedi.

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Ticaret Bakanlığı
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