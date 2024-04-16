Parçalı Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.04.2024 23:04

Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 7,5 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle gün içinde yüzde 7,5 yükseldi.

Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 7,5 arttı
[Fotograf: AA]

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 31,14 eurodan kapandı.

İsrail-İran arasındaki gerilime bağlı olarak arz tedarikinde aksama yaşanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle megavatsaat başına gaz fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 7,5 artarak 33,5 euroya yükseldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattıyla gaz akışının neredeyse tamamen kesilmesi sonrasında kıta, küresel piyasalardaki gelişmeler karşısında daha kırılgan hale geldi. Kış sezonu bitmiş olmasına rağmen, küresel piyasalardaki gelişmeler arza ilişkin endişeleri körüklüyor ve bu da fiyatlara artış olarak yansıyor.

ETİKETLER
Doğalgaz
Sıradaki Haber
AB, İran'a yönelik yaptırımları genişletecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:37
Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
23:34
Dev gemi iskeleye böyle çarptı Kuşadası’nda iskeleye çarpan gemi korkuttu
23:30
Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı
23:28
Erzurum’da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı
23:20
BM, Gazze ve Batı Şeria için 2,8 milyar dolar yardım çağrısında bulunacak
23:18
İsrail, 6 gündür Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde saldırılarını sürdürüyor
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
FOTO FOKUS
AVM otoparkında marul üretiyorlar
AVM otoparkında marul üretiyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ