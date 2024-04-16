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Dünya
AA 16.04.2024 20:41

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan İran'a yaptırım uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ülkeye yeni yaptırımlar uygulanabileceği konusunda uyardı.

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan İran'a yaptırım uyarısı
[Fotograf: Reuters]

Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında İran'ın hafta sonu İsrail'e yaptığı saldırıya değinen Yellen, "Hazine, İran rejiminin kötü niyetli ve istikrarı bozan faaliyetlerini engellemeye devam etmek amacıyla yaptırım yetkimizi kullanmak üzere müttefiklerimizle birlikte çalışmaktan çekinmeyecektir." dedi.

Yellen, geçen hafta sonu gerçekleşen saldırılardan Kızıldeniz'deki Husi saldırılarına kadar İran'ın eylemlerinin, bölgenin istikrarını tehdit ettiğini vurgulayarak bunun, ekonomik etkilerinin olabileceğini dile getirdi.

Orta Doğu'daki gerilimin küresel ekonomiye etkisine ilişkin bir soru üzerine Yellen, bazı etkilerinin görüldüğünü ancak geniş çaplı olmadığını söyledi.

Çatışmanın daha geniş bölgesel ve küresel bir çatışmaya dönmemesi için kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Yellen, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin ekonomileri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Yellen, yaptırım konusunda ise gelecek günlerde İran'a karşı ek yaptırımlar uygulanmasını beklediğini ifade etti.

İran'ın petrol ihraç etme kabiliyetini azaltmak için çalıştıklarını ancak İran'ın bir miktar petrol ihraç etmeye devam ettiğini vurgulayan Yellen, bu konuda yapılabilecek daha çok şey olabileceğini söyledi.

Rusya'nın dondurulan varlıklarının kullanımına ilişkin olasılıklar değerlendiriliyor

Yellen, Rusya'nın varlıklarının dondurulmasına dair ise varlıklara fiilen el koymaktan, onları teminat olarak kullanmaya kadar bir dizi olasılığı değerlendirdiklerini, bu varlıkları Ukrayna için kullanmak ve bunlardan değer elde etmek gibi ihtimalleri desteklediklerini anlattı.

Rusya'nın da ABD, Avrupa ve diğer ülkelerdeki firmalara karşı harekete geçmiş durumda olduğunu ve misilleme yapılabileceğini belirten Yellen, bu varlıkların kullanımıyla ilişkili risklere baktıklarını ve farklı stratejileri değerlendirdiklerini söyledi.

Yellen, riskleri yönetme kapsamda G7 ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

"Çin ile ticaretimizi azaltmaya çalışmıyoruz"

ABD'nin Çin ile ticaret ve yatırımını güçlü şekilde sürdürmesinin faydalı olduğuna inandıklarını yineleyen Yellen, bunu azaltmaya çalışmadıklarını, ABD'ye tehdit oluşturduğunu düşündükleri belirli sektörler olmasına rağmen Çin ile derin ve sağlam bir ticari ilişkileri olduğunu vurguladı.

Yellen, herhangi bir ülkeye aşırı güvenmenin risk oluşturduğuna inandıklarını belirterek bunun somut bir kanıtının, COVID-19 salgını sırasında görüldüğünü kaydetti.

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