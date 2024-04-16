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Dünya
AA 16.04.2024 20:10

İsrail ordusu, Beyt Hanun ve Cibaliye beldeleri sakinlerini göçe zorluyor

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun dün geceden beri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi ve Cibaliye beldesinin doğu bölgesi sakinlerini göçe zorladığını bildirdi.

İsrail ordusu, Beyt Hanun ve Cibaliye beldeleri sakinlerini göçe zorluyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde Filistin halkına karşı yeni bir suç işlediğini belirtti.

İsrail'in kuzeydeki Beyt Hanun beldesi ve Cibaliye beldesinin doğu kesimi sakinlerini göçe zorlamaya çalıştığına dikkati çeken Maruf, şunları kaydetti:

"İşgalci ordu dün gece bir askeri operasyon kapsamında tankları ve buldozerleri Beyt Hanun'daki sığınma merkezine sürdü. Yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin sığınma merkezi olarak kullandığı Mehdiye eş-Şeva Okulu kuşatma altına alındı. Okulun arkasında soruşturma merkezi oluşturan işgalci ordu, sığınmacıların tümünü silah zoruyla soruşturmaya çağırdı. Soruşturmaya çağrılan kadınların başörtüsü zorla çıkarılırken, erkekler de kıyafetlerini çıkarmaya zorlandı."

İsrail ordusunun Beyt Hanun beldesindeki tüm ailelerin bölgeyi terk etmelerini istediği ve bazı gençleri de alıkoyduğunu aktaran Maruf, İsrail ordusunun topçu atışı ve savaş uçaklarının bombardımanı altında bölge sakinlerini göçe zorladığına işaret etti.

İsrail askeri araçlarının hala Beyt Hanun beldesi ve Cibaliye'nin doğusundan ayrılmadığına vurgu yapan Maruf, İsrail'in aylarca süren yıkım ve tehcirden sonra bölgeye yeni bir tehcir planıyla döndüğünü ifade etti.

Maruf, uluslararası toplumun İsrail'in işlediği suçların önüne geçmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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