Su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri ve balıkçılık sektöründe ivmenin yukarı yönlü olduğunun altını çizdi.

Su ürünlerinde sağlanan destekler, uygulanan politikalar ve projelerle sürdürülebilir yönetim yaklaşımına dayalı yakalanan üretimde artış ivmesinin devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Su ürünlerinde 2023 yılı toplam üretim miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 18,6'lık artışla 1 milyon 7 bin 921 ton oldu ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 2023 yılındaki bu artışın en önemli nedeni, avlanan balık miktarından kaynaklandı."

Tür bazında en büyük artış Türk somonunda yaşandı

Yumaklı, hamsi avcılığının üretiminde belirleyici tür olduğuna dikkati çekerek, "2023'te bir önceki yıla göre yüzde 117 artışla 273 bin 915 ton olarak gerçekleşen hamsi avcılığı, toplam üretim miktarımızda artışa sebep olduğu gibi balıkçımızın da yüzünü güldürmüştür. Ülkemiz için kıymetli olan bu balığımızı, fazlaca avlamaktan ziyade, uzun yıllar boyunca sofralarımızdaki sürekliliğini sağlamak önemlidir. Bütün gayretimiz bu yöndedir. Bunun için hamsinin de dahil olduğu 7 avcılık türünü üretim planlaması kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

Yetiştiricilik ürünlerinde geçen yıl nispi bir artışın yaşandığını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Su ürünleri yetiştiriciliği önceki seneye göre yüzde 7,6 artarak 553 bin 862 tona ulaştı. Bakanlık olarak üretim hedeflerini yakalıyoruz. Tür bazında en büyük artış Türk somonunda yaşandı. Uluslararası pazarda marka değeri olması için çalıştığımız Türk somonu üretimimiz önceki yıla göre yüzde 45 artarak 66 bin tonu geçti. Yine üretim planlaması kapsamına dahil edilen Türk somonu ile birlikte çipura, levrek ve midye yetiştiriciliğini de sürdürülebilirlik ilkesiyle artırmaya devam edeceğiz."

Yaklaşık 100 ülkeye geçen yıl su ürünleri ihracatı yapıldığını ve 1,7 milyar dolarlık değer elde edildiğinin altını çizen Yumaklı, Türkiye'nin su ürünlerinde net ihracatçı ülke konumunu sürdürdüğünü vurguladı.