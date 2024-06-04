Parçalı Bulutlu 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.06.2024 10:49

Doğu Karadeniz'den 5 ayda yaklaşık 681 milyon dolarlık ihracat

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-mayıs döneminde yapılan ihracatın tutarı 681 milyon 263 bin 65 dolar oldu. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, sırasıyla Rusya, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin oldu.

Doğu Karadeniz'den 5 ayda yaklaşık 681 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'dan 529 milyon 520 bin, Rize'den 84 milyon 833 bin, Artvin'den 39 milyon 54 bin, Gümüşhane'den 27 milyon 856 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 324 milyon 93 bin 299 dolarla fındığın geldiğine işaret eden Kalyoncu, ikinci sırada 97 milyon 517 bin 571 dolarla su ürünleri ve mamulleri, üçüncü sırada 83 milyon 507 bin 290 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 67 milyon 924 bin 463 dolarla maden ve metaller, beşinci sırada 16 milyon 268 bin 109 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi ürünlerinin geldiğini belirtti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 127 ülkeye satış yapıldığı bilgisini vererek şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin olmuştur. Gürcistan'a ihracatımızda yüzde 17, Çin'e ihracatımızda yüzde 9, İtalya'ya ihracatımızda ise yüzde 7 artış yaşanmıştır. Japonya, Tunus, Güney Kore, Finlandiya, Hırvatistan, Tacikistan, Moğolistan, Letonya, Portekiz, Ürdün, Kenya, Karadağ, Tayvan, Çekya, Cezayir ve Bosna Hersek'e ihracatta önemli artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak İzlanda, Venezuela, Sri Lanka, Mauritius, Nijer, Bahreyn, Türkmenistan, Afganistan gibi farklı ülkelere dış satım gerçekleştirilmiştir."

Kalyoncu, dış satımın daha üst seviyelere ulaştırılabilmesi için ihracatçılara rekabet imkanı kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Trabzon İhracat Karadeniz Bölgesi
Sıradaki Haber
Türkiye'nin su ürünleri üretimi arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:21
Türksat A6 uzaya fırlatılacağı üsse doğru yola çıkıyor
12:09
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
12:03
Çevreyi kirleten 45 tesise 31,6 milyon lira ceza
12:01
Sık sık karıştırılan iki kavram: Utangaçlık ve içe dönüklük
11:59
Ege'de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
11:57
İsrail'in Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulun yakınına düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü
Gazze'de Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü
Gazze'de Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü
FOTO FOKUS
Ergenlik döneminde diyetler uzman kontrolünde yapılmalı
Ergenlik döneminde diyetler uzman kontrolünde yapılmalı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ