Bu yıl ikincisi düzenlenen programa, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisi sürüyor. Kamu kurumlarının tüm stajyer alımlarının yanı sıra özel sektörden gönüllü işverenlerin katıldığı programa, 22 Şubat'tan bugüne 55 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvuru aşamalarının hepsini tamamlayarak katılım sağladı.

Ayrıca 385'i özel sektörden, 1658'i de kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 43 işveren programa dahil oldu.

Staj programına yönelik taleplerin, başvuruların kapanacağı 22 Mart'a kadar her gün artarak devam etmesi bekleniyor.

"Staj yapacağı kurumu seçen yetenekler"

Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden, gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programıyla destekleniyor.

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin 81 ilde tüm üniversite ve bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan program ve değerleme aşamalarıyla staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi.

Programla, öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesi sağlanıyor.

Ayrıca üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyanlara tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişletildi.

"Staj Seferbirliği"ne hangi sınıflar başvurabilir?

"Staj Seferbirliği" programına, ön lisans 2. sınıf, lisans 3. ve 4. sınıf olmak üzere not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvurabilecek.

Aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında sene sonuna kadar staj yapabilecek adayların sınıf durumları yıl içinde değişebilir. Bu nedenle program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak. Ancak bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme şartı aranacak.

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilikleri üzerinden yapılacak.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki (akademik-mesleki, sanatsal-sosyal ve sportif) başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.

İkinci aşamada ise Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanan e-Devlet'e yönlendirilerek, kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması ve benzeri) yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu ve benzeri bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurularını tamamlayacak.

Sigortayı üniversite yapacak, staj ücretini kurum ödeyecek

Programda fırsat eşitliğini hedefleyen yenilikçi bir yöntem izleniyor. Başvurularını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden tamamlayan öğrencilerin, kamu ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzuna adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, e-posta gibi kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak.

Böylece stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecek.

Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda bulunan adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak, stajyer havuzundaki öğrencileri kurumlarına kazandırabilmek için yarışacak.

Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.

"Staj Seferbirliği" başvuru detayları

Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri, duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferbirliği" resmi Twitter, LinkedIn, İnstagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden takip edebilecek.

"Staj Seferbirliği" programı başvuruları ise "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.