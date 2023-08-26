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Ekonomi
AA 26.08.2023 15:16

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 180 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 46 milyon 918 bin 601 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 51 milyon 718 bin 440 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 180 lira 58 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 110 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 639 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 721 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 397 bin 629 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 416 bin 206 metreküp olarak kayıtlara geçt

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