Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.04.2026 06:15

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notlarını "BB-/B" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak tuttu.

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarının "BB-/B" olarak teyit edildiği bildirildi.

Not görünümünün ise "durağan" olduğu belirtilen açıklamada, bunun Türkiye ekonomisinin devam eden enerji fiyat şokunu, yetkililerin sıkı para politikası ve ücret belirleme politikalarını sürdürmesi ve döviz rezervlerinde ilave erimeyi önlemesi varsayımıyla atlatacağı yönündeki görüşü yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyat şokuna işaret edilerek, çatışmanın yatışacağı, enerji fiyatlarının düşeceği ve yurt içi politika bileşiminin ihtiyatlı kalacağı varsayımıyla ekonomik etkilerin sınırlı kalacağının düşünüldüğü kaydedildi.

Küresel enerji fiyatlarının daha uzun süre yüksek seyretmesinin bu varsayımlar açısından risk oluşturduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin döviz rezervlerinin toparlanması ve Türk lirasına yönelik uzun vadeli güven yeniden tesis edilirken enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceği bildirildi.

Sıradaki Haber
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:59
Hatay'da fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
06:59
İran'dan Trump'ın "uranyum" iddiasına yalanlama
06:55
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
07:14
PCHR: İsrail'in esir ihlallerinde "benzeri görülmemiş" artış yaşanıyor
06:51
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
06:49
Kütahya'da otomobil beton direğe çarptı: 1 öldü, 1 yaralı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ