Siirt fıstığında "yok yılı" ezberi bozuluyor

Siirt'te fıstık üreticileri, "yok yılı"na rağmen bu yıl etkili olan düzenli yağışlarla yüksek verim bekliyor.

Devlet desteğiyle gerçekleştirilen projelerle üretimi artırılan Siirt fıstığı, yaklaşık 14 bin çiftçi tarafından 400 bin dekar alanda yetiştiriliyor.

Özellikle kış ve ilkbahar aylarında aralıksız devam eden yağışlar, hem hububat ekili alanlarda hem de fıstık bahçelerinde önemli bir canlanma sağladı.

Budama ve gübreleme çalışmalarının yapıldığı fıstık bahçelerinde "yok yılı"na rağmen düzenli yağışlar dolayısıyla üreticiler, kuraklık ve verim kaybı beklemiyor.

"Siirt geneli fıstığa yetecek kadar yağış aldık"

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından etkili olan yağışlarla sezonun bereketli geçeceğine inandıklarını söyledi.

Yılın en düzenli yağışlarına tanık olduklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu yıl şimdiye kadar çok güzel geçiyor. Bu yıl son 20 yılın en güzel yağışını gördük. Fıstık yağmura doydu. İnşallah 'yok yılı' olmasına rağmen bu sene çok güzel bir verim beklentimiz var. Şimdiye kadar havalar, iklim şartları çok güzel geçiyor. İnşallah bundan sonra da umudumuz var, doğal afetler olmazsa güzel bir yıl geçecek. Siirt geneli fıstığa yetecek kadar yağış aldık."

Üreticilere gübreleme konusunda çağrıda bulunan Aslan, yağışlar sebebiyle gübreleme çalışmalarını erteleyen çiftçilerden bu ayda gübreleme yapmalarını istedi.

Aslan, son yılların en yağışlı günlerinin yaşandığını dile getirerek, "Azotlu gübrenin toprağa serilmesi ve üzerine yağmurun yağması çok faydalı olacak. İlimiz geneli havalar yağışlı görünüyor. Eğer üreticilerimiz bugünlerde yüzeysel toprağa gübresini atarsa faydasını görecek. Bu yıl çiftçi iyi bir gübreleme, iyi bir ilaçlama yaparsa çok iyi bir rekolte alacağına inanıyoruz. Onun için çiftçilerimizi uyarıyoruz, mutlaka bakımlarını gereken periyotta yapsınlar." ifadelerini kullandı.

"Bu sene bu yağmurlarla kaliteli ve bol ürün bekliyoruz"

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da son yıllarda bölgede kısmi kuraklık yaşandığını, bu yıl yağışların düzenli şekilde devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl bölgede kısmi de olursa kuraklık yaşadıklarını anımsatan Günbat, çiftçilerin temsilcileri olarak tarlaları gezdiklerini söyledi.

Günbat, şunları dile getirdi:

"Bu ana kadar tüm ekinlerimiz çok iyi durumda. Üreticilerimiz, verimli bir yıl geçiriyor. Son 20 yılın en düzenli yağışlarını alıyoruz. Yağışlar, sadece lokal değil bölge geneli sürüyor. Geçen sene kuraklık olduğu için fıstıkta çok kaliteli ürün elde edememiştik ama bu sene bu yağmurlarla kaliteli ve bol bir ürün bekliyoruz."

"Yağışlar, bütün ağaçlara fayda sağlıyor"

Merkeze bağlı Akyamaç köyünde 25 yıllık fıstık üreticisi Şaban Kaçar da toprağın bu yıl yağışa doyduğunu söyledi.

Bu dönemde bağlarda temizlik, budama ve ilaçlama çalışmaları yürüttüklerini anlatan Kaçar, "Çok şükür bu yıl verim var. Son 20 yıla yakındır bu kadar bereketli yağış görmedik. İnşallah bu sene verim de fazla olur. Bu aylar budama için önemli. Çiçeklenme başlamadan budama yapılması gerekiyor. Geçen sene kuraklık vardı. Fıstık ağaçlarının bir kısmı kurudu, yandı ama bu sene havalar çok yağışlı geçiyor. Yağışlar, bütün ağaçlara fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Abdulbasit Kaçar da yağışlardan dolayı kuraklık endişelerinin kalmadığını, bu yılın bereketli geçmesini beklediklerini anlattı.

Kaçar, "Hem fıstık hem buğday için umutluyuz. Yağmur, su kaynakları ve tarım için çok iyi oldu. Şu anda bağlarda temizlik işleri bitmek üzere. Daha sonra çapalama ve gübrelemeye geçeceğiz. Genel olarak bu yıl fıstık üretimi açısından güzel bir sezon bekliyoruz. Eğer olumsuz hava koşulları olmazsa verimin yüksek olacağını düşünüyoruz." dedi.

Meyve ağaçlarının bir yıl meyve verip ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi, halk arasında "var yılı" ve "yok yılı" olarak adlandırılıyor.