Ekonomi
TRT Haber 17.04.2026 16:17

Lübnan ateşkesi 'Boğaz'da kapıları açtı: Petrol sert düştü

Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.

Lübnan ateşkesi 'Boğaz'da kapıları açtı: Petrol sert düştü
Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı’nın tüm ticari gemilerin geçişine açılacağı yönündeki açıklama petrol fiyatlarını hızla aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı, duyurunun ardından yüzde 8,7’lik sert bir düşüş yaşayarak 90 dolar seviyesine geriledi.

Lübnan ateşkesi Boğaz'da kapıları açtı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz için İran'a teşekkür etti.

Lübnan'da geçici ateşkes

İran ile ABD arasına 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşmasının arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İranlı yetkililer de ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamış ve ABD ile görüşmelerin Lübnan'da ateşkesin ilanına bağlı olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dün tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

