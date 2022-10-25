Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

İlgili vakıflara yönelik ek kaynak aktarımına ilişkin bilgi veren Yanık, "Yaklaşan kış mevsimi şartları nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 450 milyon lira ek kaynak aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.