Sosyal medyadaki hareketlerin de dahil olduğu kişisel bilgiler sayesinde kurumlar mevcut ve potansiyel müşterilerine özel hizmetler ve deneyimler sunabiliyor.

Otomatik algoritmalarla çalışan bu tür davranış değerlendirme sistemleri, kişisel hayatı etkileyebilen sosyal kredi derecelendirmeleri de yapabiliyor.

Tüketiciler bu konuyla ilgili yaşadıkları deneyimleri Kaspersky'nin "Sosyal kredi ve güvenlik: Derecelendirme dünyasını kucaklamak" başlıklı yeni raporunda paylaştı.

Elde edilen bulgulara göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 11'i kendileri hakkında sosyal medyadan toplanan bilgiler nedeniyle kredi almakta zorlandı.

En çok 25-34 yaş arası etkilendi

Sosyal medya ve benzeri hizmetleri en çok kullanan 25-34 yaş arası grup bu durumdan en çok etkilenen kesimlerden biri oldu.

Finansal davranışlara göre kredi derecelendirme için bilinen mevcut düzenlemeler bulunurken, çevrim içi profillerden kişisel bilgi toplayan sistemler için herkes tarafından bilinen belirli bir kurallar çerçevesi bulunmuyor.

Kaspersky'nin hazırladığı raporda, insanların daha uygun fiyatlar, indirimler ve özel hizmetler için hassas özel verilerini paylaşabileceği sonucuna ulaşıldı.

Güvenlik endişesi

Aynı zamanda, tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun sosyal medyayı dikkatli bir şekilde kullandığı ve bir grup kullanıcının kurumlara kişisel bilgilerine göz atma izni vermeyi düşünmediği de ortaya çıktı.

Örneğin, araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 33ü kredi kartı başvurusu için yapılan kontrolleri hızla geçebilmek için profillerini paylaşmaya sıcak bakmadıklarını belirtti.

Çocuğunu iyi bir okula yazdırmak veya kirada indirim için profilini paylaşmaya razı olmayanların oranı ise biraz daha düşük oldu.