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BOTAŞ'tan sanayiciye 'doğalgaz' müjdesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ila yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 12:17
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