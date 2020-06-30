Trabzon’da dalga, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapabilmek için özel bir proje hazırlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin özgün bir tasarımla hazırladığı model hayata geçirildiğinde hem temiz ve çevreci bir enerji elde edilecek hem de enerjide dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlanacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Projenin 1 ay içinde tamamlanması hedefleniyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, konuyla ilgili bilgi verdi.

Altaş, doğada var olan kaynağın elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü belirterek, enerjide yerliliğe katkı sağlayacağını aktardı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kurulan sistemle Karadeniz dalgalarından elektrik üretileceğini söyleyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dalganın gelip gitmesiyle oluşan, dalganın yüksekliğiyle, sıklığına bağlı olarak oluşan kinetik enerjiyi kullandığımız aparatlarla elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Türbin ve generatörleri de proje kapsamında biz tasarladık, yani hepsi yerli üretim. Şu anda bu tasarımlar bitmiş vaziyette, sistemimizin denize montajlanma süreci devam ediyor. Yaklaşık 1 ay içinde de tümüyle bitirilmesini hedefliyoruz. Tabiiki dalgaların çalışmamıza izin vermesi halinde. Üretilen elektrik enerjisi burdan direkt kullanılabilir durumda değil, biz tasarladığımız elektrik filtreleriyle bu ürettiğimiz elektrik enerjisini kullanılabilir hale getiriyoruz."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Toplam 6 kilowattlık güç üretilecek

Türkiye'de bazı çalışmaların olduğunu ancak bu boyutta kurulan yerli santralin ilk olduğunu belirten Altaş, "2 kilowatt dalgadan, 2 kilowatt rüzgardan, 2 kilowatt da güneşten olmak üzere toplam 6 kilowatt'lık bir güç üretip kullanacağız" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]