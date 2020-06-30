Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 390,6 liradan işlem görüyor.

Dün, 389-391 lira dar bandında işlem gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 390,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 390,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.620 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde, 1.772,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 390 lira 28 kuruşken satışı ise 390 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 622 lira satış fiyatı 641 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 30 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.772,31 dolar

Satış: 1.772,50 dolar

Gram

Alış: 390,28 lira

Satış: 390,80 lira

Çeyrek

Alış: 622,57 lira

Satış: 641,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.555,00 lira

Satış: 2620,00 lira