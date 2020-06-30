Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 386 milyon 913 bin dolar oldu.

Bunun 1 milyar 269 milyon 220 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Enerji ithalatı faturası yüzde 65,3 azaldı

Geçen yılın mayıs ayında bu rakam 3 milyar 657 milyon 879 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 65,3 azaldı.

Öte yandan, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 12,6 azalarak 2 milyon 333 bin 937 tona geriledi.